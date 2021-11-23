Компанія Безоса анонсувала третій суборбітальний політ. Серед учасників — телеведучий та донька першопрохідця

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Twitter / Blue Origin

Американська компанія Blue Origin запланувала свій третій суборбітальний політ на 9 грудня. На ракетно-капсульній системі New Shepard полетять шестеро космічних туристів.

Про це повідомляє компанія.

«Blue Origin сьогодні оголосила склад екіпажу майбутньої 19 місії системи New Shepard 9 грудня, до нього увійдуть двоє почесних гостей і четверо комерційних туристів», — йдеться в повідомленні.

Серед почесних гостей: ведучий американського телевізійного шоу Good Morning America («Доброго ранку, Америка») Майкл Страхан й старша дочка першого американця, який здійснив суборбітальний космічний політ, Алана Шепарда — Лора Шепард Чарчлі. До них приєднаються філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.