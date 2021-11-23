Компанія Безоса анонсувала третій суборбітальний політ. Серед учасників — телеведучий та донька першопрохідця
- Автор:
- Олег Панфілович
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Twitter / Blue Origin
Американська компанія Blue Origin запланувала свій третій суборбітальний політ на 9 грудня. На ракетно-капсульній системі New Shepard полетять шестеро космічних туристів.
Про це повідомляє компанія.
«Blue Origin сьогодні оголосила склад екіпажу майбутньої 19 місії системи New Shepard 9 грудня, до нього увійдуть двоє почесних гостей і четверо комерційних туристів», — йдеться в повідомленні.
Серед почесних гостей: ведучий американського телевізійного шоу Good Morning America («Доброго ранку, Америка») Майкл Страхан й старша дочка першого американця, який здійснив суборбітальний космічний політ, Алана Шепарда — Лора Шепард Чарчлі. До них приєднаються філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.
- 20 липня мільярдер Джефф Безос полетів до космосу на борту New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin із пасажирами на борту. Пізніше Безос опублікував відео з капсули New Shepard і заявив, що Blue Origin у 2021 році проведе ще два пілотовані польоти.
- 13 жовтня Blue Origin вдруге запустила космічний корабель із повністю цивільним екіпажем. На його борту був актор Вільям Шетнер, який зіграв Капітана Кірка у «Зоряному шляху».