У Європі різко зросли ціни на газ після санкцій США проти «Північного потоку — 2»

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Стартова ціна на газ у Європі знову піднялася вище ніж $1 000 за тисячу кубометрів. Ціна підскочила після запровадження Вашингтоном санкцій проти російського газопроводу «Північний потік — 2».

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, 23 листопада еталонні європейські фʼючерси на газ зросли на 8,7% — до €91,34 за мегават-годину, або $1 096 за тисячу кубометрів.

Тим часом Європа очікує на сезонне похолодання, хоча тиждень розпочався зі слабких показників роботи вітряної генерації.

Аналітики припускають, що нові санкції США не призведуть до зростання фʼючерсів у довгостроковій перспективі.

«Я не думаю, що ці нові санкції вплинуть на ціни на газ, оскільки вони не можуть змінити того факту, що трубопровід уже збудований», — сказала Катерина Яфимава, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень.

Нагадаємо, упродовж шести місяців 2021 року ціна на газ у країнах ЄС зросла у 13 разів — з €7 до €90 за мегават-годину. При цьому ціна на електроенергію зросла в 7,5 разів — з €20 до €150 за мегават-годину.