Yle: У війні на Донбасі брали участь приблизно 20 фінів, їхні дії на батьківщині не розслідуються
- Автор:
- Олег Панфілович
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Pierre Crom / Getty Images
Майже 20 громадян Фінляндії брали участь у війні на Донбасі на боці бойовиків «Л/ДНР», але не понесли за це на батьківщині жодного покарання.
Про це повідомляє фінський телеканал Yle.
Телеканал звернувся за коментарем до Служби безпеки та розвідки Фінляндії, яка повідомила, що в бойових діях на сході України брала участь «відносно мала кількість» фінів. Джерела в інших правоохоронних органах розповіли, що загалом приблизно 20 громадян Фінляндії брали участь у боях.
Журналісти телеканалу повідомили, що після спілкування з правоохоронцями у них склалося враження, що такі дії своїх громадян Фінляндія не розслідує. Національне законодавство не забороняє фінамбрати участь у воєнних конфліктах за кордоном, але в разі скоєння ними воєнних злочинів передбачає відповідальність.
Yle також розповідає, що блогер Марко Енквіст, який пише на військово-безпекові теми, звертався до фінської прокуратури з пропозицією розслідувати дії двох активних учасників війни на Донбасі — Йохана Бекмана та Януса Путконена. У прокуратурі йому відповіли, що оскільки потенційні злочини скоюються на території України, розслідуванням має займатись українська сторона.
- На початку вересня Окружний суд чеського міста Пльзень засудив до 20 років колонії суворого режиму бойовика «ДНР», який воював проти сил України на Донбасі у 2015 році. Вирок винесено 27-річному Лукашу Новачеку.
- За день до того до 20 років позбавлення волі заочно засудили Іржі Урбанека з позивним «Бегемот». З 2015 до 2018 року він копав окопи, патрулював вулиці, а також був безпосередньо на місці бойових дій під Мар’їнкою, Красногорівкою та Спартаком.
- Раніше чех Павел Кафка, якого засудили до 3 років позбавлення волі за участь у бойових діях на боці сепаратистів, написав листа в українське посольство в Чехії, в якому покаявся у своїх вчинках.