Yle: У війні на Донбасі брали участь приблизно 20 фінів, їхні дії на батьківщині не розслідуються

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Майже 20 громадян Фінляндії брали участь у війні на Донбасі на боці бойовиків «Л/ДНР», але не понесли за це на батьківщині жодного покарання.

Про це повідомляє фінський телеканал Yle.

Телеканал звернувся за коментарем до Служби безпеки та розвідки Фінляндії, яка повідомила, що в бойових діях на сході України брала участь «відносно мала кількість» фінів. Джерела в інших правоохоронних органах розповіли, що загалом приблизно 20 громадян Фінляндії брали участь у боях.

Журналісти телеканалу повідомили, що після спілкування з правоохоронцями у них склалося враження, що такі дії своїх громадян Фінляндія не розслідує. Національне законодавство не забороняє фінамбрати участь у воєнних конфліктах за кордоном, але в разі скоєння ними воєнних злочинів передбачає відповідальність.

Yle також розповідає, що блогер Марко Енквіст, який пише на військово-безпекові теми, звертався до фінської прокуратури з пропозицією розслідувати дії двох активних учасників війни на Донбасі — Йохана Бекмана та Януса Путконена. У прокуратурі йому відповіли, що оскільки потенційні злочини скоюються на території України, розслідуванням має займатись українська сторона.