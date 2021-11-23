Ширококутна камера телескопа Hubble знову працює
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Інженерам NASA вдалося поновити роботу ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3) після збою. WFC3 — це найголовніший інструмент телескопа.
Про це пише Space.
Наприкінці жовтня у космічної обсерваторії виникла проблема із синхронізацією повідомлень, через що всі пʼять наукових інструментів перейшли у «безпечний режим» роботи. Камеру Advanced Camera for Surveys вдалося запустити 7 листопада, і весь цей час вона працювала одна.
WFC3 перейде до свого нормального режиму роботи вже сьогодні, 23 листопада, але фахівці продовжать встановлювати основну причину проблеми із синхронізацією.
Команда Hubble внесе деякі зміни до параметрів інструментів телескопа, щоб обсерваторія отримала пропущені повідомлення. Вони дозволять відновити та протестувати роботу інших інструментів — перевірять зміни на спектрографі Cosmic Origins.
- У червні телескоп понад тиждень подорожував у космосі в «безпечному режимі» через збій у компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання всіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер увімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели апарат у нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновили 17 липня.
- У жовтні стався збій із синхронізацією внутрішніх повідомлень. Його наслідки ще усувають.