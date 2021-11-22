Прем’єр Нідерландів назвав ідіотами протестувальників, які вже третю ніч влаштовують погроми під час акцій проти карантину
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив погроми, які вже третю ніч влаштовують протестувальники під час акцій проти карантинних заходів. Він назвав їх ідіотами.
Про це пише NOS.
Він підкреслив, що влада обов’язково притягне до відповідальності всіх учасників заворушень.
Рютте зазначив, що розуміє втому людей від карантинних заходів, а всі громадяни мають право на акції протесту. Але ті погроми, які вже третю ніч влаштовують у Нідерландах, «не мають нічого спільного з демонстраціями».
«Я не допущу, щоб ідіоти вдавалися до насильства щодо людей, які дбають про безпеку і порядок у цій країні під приводом, що вони невдоволені», — наголосив прем’єр.
- Через збільшення числа випадків зараження коронавірусом уряд Нідерландів запровадив частковий локдаун. Бари, ресторани та супермаркети повинні закриватися не пізніше за 20:00, інші магазини — о 18:00. Більшість працівників мають перейти на віддалену роботу, мешканцям дозволяється збиратися вдома групами не більше ніж чотири людини. Знову запроваджено правило обовʼязкової соціальної дистанції в 1,5 метра між людьми.
- Через це від пятниці, 19 листопада, в країні почалися акції протесту, які переросли в заворушення та сутички з поліцією. Правоохоронці були змушені відкривати вогонь. Загалом вони вже затримали понад 150 учасників мітингів.