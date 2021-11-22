Apple безкоштовно полагодить iPhone 12 та iPhone 12 Pro з пошкодженим динаміком

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Apple виявила ваду у деяких смартфонів iPhone 12 та iPhone 12 Pro — під час дзвінків у них не працює динамік. Через це компанія пропонує клієнтам безкоштовно полагодити свої гаджети в сервісних центрах Apple.

Проблеми зі звуком виникають в iPhone 12 та iPhone 12 Pro, випущених із жовтня 2020 року до квітня 2021-го, тож пропозиція про ремонт стосується смартфонів, які куплені не раніше, ніж два роки тому.

Моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max, що входять до серії iPhone 12, не включені до програми безкоштовного ремонту.

Вам потрібно звернутися в сервісний центр, де спеціалісти оглянуть смартфон і зʼясують, чи він відповідає вимогам цієї програми з ремонту. Якщо у iPhone 12 є пошкодження, що перешкоджає виконанню ремонту (наприклад, тріснув екран), то в сервісі його полагодять за додаткову плату.