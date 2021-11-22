На Донбасі від початку доби окупанти тричі порушили «тишу». Один воїн ЗСУ отримав поранення

Новини

73 морський центр СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку російських найманців один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїну надали домедичну допомогу та госпіталізували, стан здоров’я бійця — задовільний.

Від ранку окупанти тричі порушували «тишу», використовуючи гранатомети та кулемети, повідомляє пресцентр ООС.

В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.