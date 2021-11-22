Президент-втікач Янукович написав звернення до українців з нагоди восьмої річниці Майдану

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік з країни на тлі Революції гідності, звернувся до українців з нагоди восьмої річниці початку Майдану. Перше своє «послання» він приурочив до 30 річниці Незалежності.

Відповідне звернення російською мовою опублікував у Facebook його прессекретар Юрій Карасір.

У своєму зверненні він називає Україну «найбільш бідною та нестабільною країною на континенті». Також зазначає, що ситуація на Донбасі загострюється, а «влада Майдану досі не принесла обіцяний мир».

Янукович наголосив, що створення будь-якого нового формату переговорів без Росії не дасть результатів.

«Черговий міністр оборони, який до цього призначення займався, зокрема, питанням повернення Донбасу до складу України, оголошує, що не варто ідеалізувати Мінські угоди. Вони, мовляв, дісталися у спадок. І що тепер нібито США дали сигнал, що не проти брати участь у пошуку нового формату. І представники Німеччини та Франції також», — пише президент-втікач.

Він вважає, що Вашингтон, Берлін та Париж зацікавлені в участі Росії у новому форматі переговорів.

«Я з подивом спостерігаю, як офіційний Київ намагається розігрувати дві абсолютно взаємовиключні партії. З одного боку він хвалиться тим, що веде «нахабну» зовнішню політику, тим самим нібито демонструючи світові самостійність української влади, яка не боїться виступати з гострою критикою Німеччини та Франції, яка часом вагається. З іншого боку, запевняє всіх, що і Париж, і Берлін готові надавати усіляку підтримку, незважаючи на цю критику, та заявляють, що Мінський формат уже неактуальний», — йдеться у зверненні Януковича.

Він пише, що «промисловий потенціал України практично зруйнований, енергетична безпека перебуває в критичному стані, а дефіцит бюджету постійно зростає».

Експолітик закликає не надіятись на США та ЄС, а побудувати нову стратегію, яка базується на чотирьох принципах:

нейтральний статус держави;

«Такий крок дасть змогу зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі, зніме загрозу його переростання у повномасштабні воєнні дії, дозволить вивести переговорний процес у рамках Мінських угод із глухого кута», — вважає Янукович.

розробка нової стратегії соціально-економічного розвитку України;

боротьба з корупцією та справедливі суди;

«чесна історія походження Майдану».

«Майже 8 років українцям не хочуть сказати правду про події на Майдані, про яку більшість із них знає. Народ сам зміг без «слідчих» та «прокурорів» зрозуміти та визначити, кому була вигідна ця трагедія і до чого вона призвела. Трагедія, яка через бажання наживи «влади Майдану», призвела країну до втрати територій, війни та краху», — йдеться у поясненні останньої тези.