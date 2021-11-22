Сальвадор збудує перший у світі «біткоїн-сіті» біля підніжжя вулкана: там буде і аеропорт із залізницею

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«Бабель»

Країна Центральної Америки Сальвадор планує збудувати перше у світі біткоїн-місто біля підніжжя вулкана. Про це оголосив президент країни Наїб Букеле, цитує BBC.

За словами президента, місто буде у південно-східному районі Ла-Уніон і у формі великої монети. Місто буде використовувати геотермальну енергію вулкана Кончагуа для виробництва біткоїнів.

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Букеле зазначив, що місто «включатиме все»: «Житлові райони, комерційні райони, послуги, музеї, розваги, бари, ресторани, аеропорт, порт, залізниця — все присвячено біткоїну». У місті не стягуватиметься податок на прибуток, лише податок на додану вартість (ПДВ). Водночас Букеле не назвав дати початку або завершення будівництва міста, але сказав, що, за його оцінками, більша частина громадської інфраструктури коштуватиме близько 300 тисяч біткоїнів — понад $17 мільярдів.

Сальвадор 7 вересня став першою країною, де біткоїн став офіційною валютою. Цей крок викликав широкомасштабні протести через побоювання, що криптовалюта принесе нестабільність та інфляцію без того бідній латиноамериканській країні.