Росія стежила за флотом США в Чорному морі

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Російські фрегат і крейсер кілька днів стежили за американським кораблем USS Porter під час його транзиту Чорним морем у межах навчань, які проходили минулого тижня.

Про це пише The Wall Street Journal.

Під час чотириденного переходу з Грузії до Румунії корабля USS Porter із крилатими ракетами Tomahawk його супроводжував USS Mount Whitney — більший, але менш озброєний корабель, а також інші судна союзних країн.

Над американським кораблем «завис» російський гвинтокрил. Через вісім хвилин вертоліт рушив до корабля Mount Whitney.

Командир оперативної групи повідомив, що попри напруженість маневри росіян були «безпечними і професійними».

Урешті американські кораблі успішно прибули до Румунії, а російські пішли, щойно корабель союзників вийшов із міжнародних вод.