«Історія вимагає послідовності». Spotify заборонить випадкове відтворення пісень з останнього альбому Адель

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Британська співачка Адель переконала музичний стрімінговий сервіс Spotify усунути з її альбомів функцію випадкового відтворення.

У Spotify заявили, що готові піти на зустріч виконавиці, пише ВВС.

«Наше мистецтво розповідає історію, і наші історії потрібно слухати у такій послідовності, як ми задумували. Дякую Spotify за те, що дослухалися», — написала співачка у Twitter.

У відповідь компанія заявила, що готова забрати із сервісу можливість змішувати порядок відтворення музики зі сторінок альбому Адель. Технічна підтримка сервісу відповіла їй словами «все для вас».

Кнопка випадкового відтворення пісень співачки все ще доступна, тож журналісти звернулися до Spotify, щоб зрозуміти, коли зміни набудуть чинності.