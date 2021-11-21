В Україні за добу коронавірусом заразились понад 10 тисяч людей. Вакцинувались — 152 тисячі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу 20 листопада коронавірусом заразились понад 10 тисяч людей. Серед них 894 дитини та 99 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень з коронавірусом потрапили понад 4 тисячі людей, а 377 хворих померли від ускладнень. Водночас майже 14,5 тисячі людей одужали від хвороби.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Дніпропетровській (1 242) та Миколаївській (693) областях.
Також протягом доби від коронавірусу вакцинувалися 152 тисячі людей. 49 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 102 тисячі — другу. Загалом в Україні вже 12,8 мільйона людей отримали принаймні одну дозу вакцини.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні минув пік захворюваності коронавірусом. Усі показники стабілізуються, і регіони почнуть поступово виходити з «червоних» зон.
- Зараз 18 областей та місто Київ перебувають у «червоній» зоні карантину. «Жовтими» залишаються дві області — Кіровоградська і Тернопільська.