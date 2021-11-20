Бойовики обстріляли з гранатомета та мінометів села в Луганській області — пошкоджені житлові будинки

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Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних мешканців у двох селах Луганської області — Катеринівці та Новозванівці.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил 20 листопада.

За даними українських військових, напередодні, 19 листопада, з 12:30 до 12:45 російські найманці з окупованого селища Молодіжне обстрілювали село Катеринівка, застосувавши станковий протитанковий гранатомет СПГ-9.

Як зазначається, бойовики зробили чотири постріли, внаслідок чого був пошкоджений житловий будинок, господарське приміщення та прилегла територія.

Ввечері 19 листопада, з 22:25 до 22:45, найманці обстріляли село Новозванівка — із мінометів калібру 120 мм.

Спостерігачі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) встановили, що вогонь вівся з напрямку окупованого селища Калинове. Загалом бойовики випустили 5 мін, пошкодивши два житлові будинки, господарські споруди та прилеглу територію.

Наразі матеріали щодо обстрілів передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та до Луганської обласної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).