У Польщі спікеру Сенату надіслали посилку з погрозами і вибуховою речовиною
- Автор:
- Катерина Кадакова
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freestocks.org / Unsplash
Спікеру польського Сенату Томашу Гродзькому надіслали посилку з погрозами і вибуховою речовиною.
Про це сам парламентар повідомив на своїй сторінці у Twitter.
«На моє імʼя в Сенат прийшла посилка — лист із погрозами розправи і вибуховою речовиною», — написав Гродзький.
Також він додав, що посилку передали «відповідним службам».
За даними журналістів RMF FM, у пакунку було 10 грамів порошку нітроцелюлози, який є компонентом більшості бездимних порохів, використовується у стрілецькій зброї та артилерії.
Як зазначається, відправником вказаний «лісова охорона».
Окрім погроз Гродзькому, в листі були погрози на адресу експрем’єра Польщі, лідера найбільшої опозиційної сили країни «Громадянська платформа» Дональда Туска та члена політсили Даріуша Йонського.
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