У Карпатах намело до метра снігу
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг, подекуди висота передувів сягає 1 метра.
Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.
За даними працівників поста, станом на 11:45 суботи, 20 листопада, на горі було -5 °С, вітер західний 8 м/с.
Окрім цього, зазначається, що через снігопад видимість обмежена — до 50 м.
- Раніше синоптики спрогнозували, що в усіх регіонах України очікується дощова субота та сонячна неділя, але обійдеться без серйозних температурних коливань.