Південна Корея підіймала винищувачі для перехоплення групи літаків Китаю та Росії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sergei Savostyanov / Contributor
Південна Корея піднімала у небо винищувачі через наближення двох китайських та семи російських військових літаків.
Про це повідомляє агенція Yonhap.
Літаки РФ й Китаю окремо потрапили в зону розпізнавання протиповітряної оборони Південної Кореї на східному узбережжі біля островів Токто (Такесіма) в Японському морі без жодних попереджень. Вони пролітали упродовж десяти хвилин. У відповідь на це південнокорейські військові підняли винищувачі F-15 і F-16 і літак-заправник, «щоб підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій».
Yonhap звертає увагу, що зона протиповітряної оборони (ППО) не є суверенним простором, а лише розпізнавальною ділянкою для ідентифікації літаків, які можуть загрожувати національній безпеці. Військові літаки повинні оголосити про свою присутність у цій зоні, щоб запобігти потенційному конфлікту.
- Росія підіймала в повітря винищувач для перехоплення британського літака-розвідника, який працював поблизу тимчасово окупованого Криму.
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