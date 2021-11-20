Південна Корея підіймала винищувачі для перехоплення групи літаків Китаю та Росії

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Sergei Savostyanov / Contributor

Південна Корея піднімала у небо винищувачі через наближення двох китайських та семи російських військових літаків.

Про це повідомляє агенція Yonhap.

Літаки РФ й Китаю окремо потрапили в зону розпізнавання протиповітряної оборони Південної Кореї на східному узбережжі біля островів Токто (Такесіма) в Японському морі без жодних попереджень. Вони пролітали упродовж десяти хвилин. У відповідь на це південнокорейські військові підняли винищувачі F-15 і F-16 і літак-заправник, «щоб підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій».

Yonhap звертає увагу, що зона протиповітряної оборони (ППО) не є суверенним простором, а лише розпізнавальною ділянкою для ідентифікації літаків, які можуть загрожувати національній безпеці. Військові літаки повинні оголосити про свою присутність у цій зоні, щоб запобігти потенційному конфлікту.