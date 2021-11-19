Топтенісистка Пен Шуай зникла після заяви про зґвалтування очільником компартії Китаю. ООН вимагає розслідувати справу

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Marianne Bevis / Flickr

Організація Об’єднаних Націй закликала Китай повідомити, де перебуває тенісистка Пенг Шуай. Спортсменка загадково зникла після того, як публічно звинуватила у зґвалтуванні одного з очільників Комуністичної партії.

Про це повідомляє The Guardian.

«Важливо отримати правдиву інформацію про її місце перебування і стан здоров’я. Ми наполягаємо на проведенні прозорого розслідування заяв тенісистки про сексуальне насильство», — заявила Ліз Троессел, прессекретар комісара ООН з прав людини.

Коли та чому зникла тенісистка

На початку листопада Шуай у своєму акаунті у китайській соціальній мережі Weibo розповіла, що її примушували до сексу з Чжаном Гаолі, який обіймав посаду премʼєр-міністра Китаю в 2013—2018 роках. Однак спортсменка швидко видалила пост, і відтоді про неї нічого не чути. Після цього WTA закликала провести розслідування.

17 листопада китайський державний телеканал CGTN опублікував листа, якого начебто написала Шуай у відповідь на заклик до слідства від Жіночої тенісної асоціації. У ньому йдеться наступне: «Що стосується останніх новин, які опублікували на сайті WTA, то їх зміст я не підтверджувала, вони були опубліковані без моєї згоди. Твердження про сексуальне насильство не відповідають дійсності. Я не зникла, я у безпеці. Я просто відпочивала вдома, зі мною все гаразд. Якщо WTA опублікує ще якісь новини про мене, будь ласка, узгодьте їх зі мною».