Французький провідний словник додав гендерно нейтральний займенник. Міністр освіти невдоволений

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Французький словник Le Petit Robert додав гендерно нейтральний займенник, що викликало невдоволення серед урядовців та депутатів. Про це повідомляє The Independet.

Словник Le Petit Robert представив слово «iel» у своєму онлайн-виданні у жовтні. Слово є комбінацією «il» (він) і «elle» (вона). Його додавання до словника залишилося практично непоміченим, допоки французький законодавець Франсуа Жоліве не звернув на нього увагу. Він написав у Twitter: «Le Petit Robert, словник, який, як ми думали, був довідковим, щойно додав на свій сайт слово iel, ielle, iels, ielles. Отже, його автори є активістами справи, яка не має нічого спільного з Францією: #wokisme».

Міністр освіти Жан-Мішель Бланкер також висловив незадоволення щодо нового запису у словнику і написав у Twitter, що «інклюзивний правопис — це не майбутнє французької мови». Він попередив, що школярі не повинні використовувати «iel» як допустимий термін, попри те що його включили до словника Le Petit Robert, який вважається лінгвістичним авторитетом французької мови з 1967 року.

Представник французького уряду Габріель Атталь заявив на пресконференції, що позиція уряду полягає в тому, щоб «не використовувати інклюзивний правопис у всіх офіційних та адміністративних документах».