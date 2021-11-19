Україна вперше візьме участь у морських навчаннях НАТО з протимінного захисту

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Україна вперше візьме участь у морських навчаннях Північноатлантичного альянсу з протимінного захисту Dynamic Move — 2022. Навчання пройдуть у Бельгії.

Про це повідомляє пресцентр Військово-морських сил Збройних сил України.

Рішення про участь України у командно-штабних навчаннях НАТО ухвалили на конференції Альянсу, де обговорювали час і місце проведення тренування.

За підсумками конференції вирішили, що в навчаннях візьмуть участь представники країн-членів НАТО, а також України і Марокко. Вони приєднаються до Dynamic Move — 2022 як спостерігачі.

Протимінні навчання Dynamic Move — 2022 заплановані на кінець січня — початок лютого в місті Остін (Бельгія).