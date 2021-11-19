Американське дослідження назвало першого хворого на коронавірус в Ухані — це не бухгалтер, а продавчиня морепродуктів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Barcroft Media / Contributor
Першим відомим випадком коронавірусу в китайському місті Ухань, звідки почалась пандемія, все ж була продавчиня морепродуктів, а не бухгалтер, який не мав звʼязку з ринком (однак це давало привід для припущень про витік вірусу з лабораторії).
Про це заявив голова відділу екології та еволюційної біології в Університеті Аризони Майкл Воробей та опублікував відповідне дослідження у науковому журналі Science. Науковець почав роботу над цим дослідженням, адже виявив невідповідності в термінах: він вивчив те, що вже було опубліковано в медичних журналах, а також відеоінтервʼю з першими хворими у Китаї.
Виявилось, що 41-річний чоловік, який працював бухгалтером, і у ряді досліджень вважався першим хворим на коронавірус, захворів набагато пізніше. Він повідомляв, що симптоми хвороби у нього почались із лихоманки 16 грудня, однак це було повʼязано зі стоматологічними проблемами, які почались 8 грудня (у нього ще є молочні зуби). Відтак першим пацієнтом є продавчиня морепродуктів на ринку «Хуанань» в Ухані, симптоми у неї почались 11 грудня 2019 року.
Науковці зазначають, що більшість ранніх симптоматичних випадків була повʼязана з ринком, зокрема, із західною його частиною, де були єнотоподібні собаки.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти ще у березні 2020 року назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.
- 29 березня 2021 року ВООЗ випустила звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. У звіті сказано, що він передався людині від тварин. Водночас зараження людей напряму від кажанів теж вважають ймовірним. Також зазначається, що найближчий родич коронавірусу, який передався людям, виявляли у кажанів. Досить схожі віруси були у панголінів, а також у норок і котів, тому всі вони потенційно теж могли бути носіями хвороби.