Загибель людей на фестивалі в США: проти Тревіса Скотта, Дрейка та Apple подали новий позов на $2 мільярди

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Американський адвокат Томас Генрі подав колективний позов на $2 мільярди проти реперів Тревіса Скотта, Дрейка, стримінгового сервісу Apple Music, а також організатора заходів Live Nation та стадіону NRG Park у Техасі. Позов подали від імені 282 постраждалих під час виступу Скотта на фестивалі Astroworld 5 листопада.

Про це повідомляє Forbes.

«У обвинувачених і без того виходив величезний виторг за цей захід, але вони все одно скоротили витрати і наразили на ризик відвідувачів», — зазначено в заяві. Повідомляється, що всього проти Тревіса Скотта та організаторів шоу подали вже 140 позовів, проте цей — найбільший.

Раніше цього тижня понад 125 людей, у тому числі родичі одного із загиблих на Astroworld, подали колективний позов проти Скотта та Дрейка, компаній Apple, Live Nation та інших організаторів фестивалю на $750 млн.