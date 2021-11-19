Антимонопольний комітет оштрафував Ідея Банк на понад 4 мільйони гривень за неправдиву рекламу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / IdeaBank
Ідея Банк повинен сплатити понад 4 мільйони гривень штрафу за неправдиву рекламу.
Про це повідомили у пресслужбі Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Як зазначається, Північний апеляційний господарський суд відмовився задовольнити позов банку про скасування штрафу.
Нагадаємо, восени 2020 року АМКУ встановив, що банк з 1 серпня до 31 жовтня 2019 року поширював у рекламі, на вивісках своїх відділень, у пресі, друкованих листівках, на бордах, сітілайтах та банерах на ескалаторах метро у Києві, а також у соцмережах інформацію про надання кредиту під «повний 0%», чим вводив в оману людей. Насправді банк не вказував всі умови кредитування.
Також увагу комітету привернула реклама банку з 15 листопада 2019 року до 9 лютого 2020-го про «розпродаж кредитів». Ідея Банк запевняв, що кредит можна отримати з зі знижкою в 50%.
За ці порушення АМКУ оштрафував банк на 4 088 066 гривень, проте той оскаржив рішення у суді. Однак, Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд стали на бік комітету.
- Раніше в банку ПУМБ, який належить олігарху Рінату Ахметову, заявили, що домовилися з польською фінансовою групою Getin Holding S.A. про купівлю 100% акцій Ідея Банку. Завершення угоди має відбутися до кінця 1 кварталу 2022 року, після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету.
- У вересні Антимонопольний комітет України оштрафував державний Ощадбанк на 13,8 мільйона гривень за концентрацію без дозволу комітету. На суму штрафу вплинуло те, що банк не визнав факт порушення і перешкоджав розслідуванню.