В Австрії запроваджують локдаун для всіх громадян і анонсували обов’язкову вакцинацію

Новини

Уряд Австрії вирішив запровадити з 22 листопада локдаун для всіх громадян. Також з лютого 2022 року вакцинація від коронавірусу стане обов’язковою.

Про це пише Euronews.

Австрія стала першою країною ЄС, яка ухвалила це рішення під час осінньої хвилі коронавірусу. Спочатку там ввели локдаун лише для невакцинованих, але тепер розширили його на всіх.

За словами канцлера Александра Шалленберга, локдаун, попередньо, триватиме 10 днів. На цей час будуть скасовані всі масові заходи, а також будуть закриті більшість магазинів.

Через 10 днів влада проведе аналіз ситуації і зрозуміє, чи варто його продовжувати ще на такий же період.

Також Австрія оголосила, що стане першою країною в ЄС, яка запровадить обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всіх дорослих. Відповідні норми запрацюють з 1 лютого 2022 року.