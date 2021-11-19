Президент Болгарії назвав Крим російським. МЗС України викликало посла й очікує на спростування цієї заяви

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Президент Болгарії Румен Радев назвав Крим «територією Росії».

Про це він заявив у прямому ефірі на телеканалі BNT під час дебатів зі своїм головним суперником на президентських виборах, які відбудуться 21 листопада, Анастасом Герджиковим.

Так, Герджиков назвав Крим територією України.

«Неважливо, який прапор над нею розвивається, бо щоразу, коли країна анексує територію, вона піднімає на ній свій прапор», — наголосив він.

Радев відреагував на ці слова запитанням: «Він зараз російський, що б там не було?»

Чинний президент Болгарії також назвав запроваджені проти Росії санкції «неефективними».

«Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом», — сказав президент Болгарії.

Натомість Герджиков зауважив, що, на його думку, санкції проти Росії не можна скасовувати, поки не буде вирішена проблема прав людини в РФ.

Міністерство закордонних справ України у п’ятницю, 19 листопада, викликало посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева, якому заявили про некоректність та неприпустимість висловлювань Радева щодо Криму.

«Слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують із офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах», — наголосили в МЗС України.

Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України та зусиль з деокупації півострова Крим.

Наразі у міністерстві очікують на спростування президентом Болгарії його заяви.