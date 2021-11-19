Вирубка лісів Амазонії досягла найвищого рівня за останні 15 років — зникло понад 13 тисяч кв. км
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У період з 2020 по 2021 рік вирубка тропічних лісів басейну Амазонки в Бразилії досягла найвищого рівня за останні 15 років — втрачено близько 13 235 квадратних кілометрів лісу.
Про це пише ВВС із посиланням на звіт бразильського Агентства космічних досліджень (Inpe).
За даними агентства, вирубка лісів збільшилася на 22%. Як зазначає ВВС, на це вплинула політика президента Жаїра Болсонару, який відомий популізмом та поширенням фейків про коронавірус. Болсонару активно заохочував сільське господарство та видобуток копалин у тропічних лісах. Inpe під час його правління неодноразово зазначала зростання показників вирубки, але президент звинувачував Inpe у псуванні репутації країни.
Ліси Амазонії є не лише домівкою мільйонів рослин, тварин і корінних народів, а й відповідають за життєво важливий запас вуглецю, який уповільнює глобальне потепління.
- Цікаво, що Бразилія на нещодавньому Кліматичному саміті COP26 у Глазго була однією з країн, яка зобовʼязалася скоротити вирубку лісу.
- Раніше Фонд тропічних лісів Норвегії випустив унікальну доповідь про стан тропічних лісів на початок 2021 року. У період з 2002 до 2019 року світ втратив 571 863 квадратних кілометрів тропічного лісу — це перевищує розміри континентальної Франції. Особливо сильно постраждала Азія, де залишилося лише 7% незайманих тропічних лісів світу.