На Донбасі від обстрілу бойовиків загинув український військовий
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Операція об'єднаних сил
На Донбасі у зоні бойових дій під час обстрілу бойовиків загинув український військовий.
Як повідомляє штаб ООС, бойовики тричі застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння та чотири рази порушили режим припинення вогню.
Бойовики вели вогонь у напрямку Марʼїнки, в районі Причепилівки та у бік населеного пункту Лопаскіно. Обстріли велися з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
- За цей тиждень бойовики поранили вісім бійців ЗСУ та двічі обстріляли селище Невельське, зруйнувавши кілька житлових будинків.
- Моніторингова місія ОБСЄ 16 листопада оприлюднила звіт, в якому повідомила про озброєння бойовиків, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання. Зокрема, безпілотники місії зафіксували 30 танків і одну гаубицю бойовиків.