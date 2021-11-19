На Донбасі від обстрілу бойовиків загинув український військовий

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На Донбасі у зоні бойових дій під час обстрілу бойовиків загинув український військовий.

Як повідомляє штаб ООС, бойовики тричі застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння та чотири рази порушили режим припинення вогню.

Бойовики вели вогонь у напрямку Марʼїнки, в районі Причепилівки та у бік населеного пункту Лопаскіно. Обстріли велися з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.