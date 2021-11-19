ДБР почало розслідувати публікацію журналісткою Соколовою документів по операції із затримання «вагнерівців»

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Facebook / Yanina Sokolova

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження після публікації журналісткою Яніною Соколовою документів, які нібито підтверджують, що операцію із затримання «вагнерівців» перенесли за наказом вищого політичного керівництва України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Бюро перевірить автентичність цих документів, а також встановить військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їхнього витоку. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 328 (розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у звʼязку з виконанням службових обовʼязків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Про що йдеться?

Напередодні Соколова повідомила, що кілька днів тому їй «підкинули» флешку, на якій містилися документи щодо операції «Авеню» із затримання бойовиків «ПВК Вагнера», які брали участь у війні на Донбасі. Вона та її колеги вирішили, що документи справжні, тому вирішили їх оприлюднити.

Серед документів — доповідна записка тодішнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби на імʼя тодішнього міністра оборони Андрія Тарана, датована 22 червня 2020 року і завізована 1 липня 2020 року. Цей документ санкціонував проведення операції «Авеню».

Другий документ — звіт про проведення спецоперації від 4 серпня 2020 року за підписом начальника спеціального резерву ГУР МО Юрія Семенюка з візою Бурби. Із документів видно, що операцію, попри те, що найманців захопити не вдалося, визнали успішною.