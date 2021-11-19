Facebook вимагає від поліції Лос-Анджелесу припинити створення фейкових акаунтів для стеження за користувачами

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Соціальна мережа Facebook зажадала від поліції Лос-Анджелесу припинити створення підроблених облікових записів для стеження за користувачами.

Про це пише ВВС.

Це сталося після того, як видання The Guardian зʼясувало, що у 2019 році поліція використовувала програмне забезпечення для спостереження у соціальних мережах Voyager Labs для збору даних підозрюваних, у тому числі облікових записів їхніх друзів.

Voyager Labs стверджує, що її програмне забезпечення здатне аналізувати великі обсяги даних, щоб допомогти розкрити злочини, у тому числі допомогти визначити мотиви та переконання злочинців.

Поліція Лос-Анджелесу повідомила в електронних листах, що це програмне забезпечення було особливо корисним при розслідуванні діяльності вуличних банд і відіграло вирішальну роль у наданні допомоги відділу, який займається розслідуванням грабежів та вбивств.

«Документи показують, що керівники поліції просто дозволяють співробітникам створювати підроблені облікові записи для «онлайн-розслідувань», — заявив віцепрезидент Facebook Рой Остін.

У соцмережі підкреслили, що хоча визначення законності такої політики може залежати від поліції Лос-Анджелесу, правоохоронці повинні дотримуватись правил Facebook при створенні облікових записів.