В Україні за добу від коронавірусу померли 725 людей

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Протягом доби 18 листопада від коронавірусу в Україні померли 725 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За добу зафіксували 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей — 1 555, медпрацівників — 331). До лікарень госпіталізували 3 637 осіб. Одужали — 22 304 пацієнти.

Протягом пандемії на COVID-19 в України захворіли 3 304 058 людей. Жертвами ускладнень хвороби стали 80 231 пацієнт, подужати хворобу вдалося 2 726 521 жителю країни.

Також за добу 294 320 людей вакцинували проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані — 191 463 людини. Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу — 12 657 190 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 9 448 782 людини.

«88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози протиковідної вакцини», — нагадали в МОЗ.