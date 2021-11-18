Парламент Австрії зняв імунітет із ексканцлера Себастьяна Курца
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Парламент Австрії одноголосно позбавив недоторканності колишнього канцлера Себастьяна Курца.
Про це повідомляє Der Standard.
Позбавлення імунітету дозволить розслідуванню проти Курца та його Австрійської народної партії (ÖVP) швидше просуватися вперед. Сам ексканцлер заявив, що продовжить співпрацювати зі слідством і не заважатиме, зазначивши, що всі звинувачення він відкидає.
Щодо Курца йде розслідування про можливу корупцію та маніпуляцію громадською думкою за рахунок платників податків.
- 6 жовтня у Відні прокуратура провела обшуки в офісі Себастьяна Курца, а також у штаб-квартирі його Австрійської народної партії. Правоохоронці розслідують справу за звинуваченнями у зловживанні довірою, хабарництві та корупції. В основі звинувачень — дослідження, опубліковані в ЗМІ за рахунок Мінфіну. Вони нібито містять неправдиві дані та мали на меті просувати політику уряду. Під підозрою Курц і його найближче оточення.
- 8 жовтня в парламенті вимагали відставки Курца і погрожували йому вотумом недовіри. Наступного дня Курц сам пішов у відставку. Новим канцлером Австрії став Александер Шалленберг.