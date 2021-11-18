Парламент Австрії зняв імунітет із ексканцлера Себастьяна Курца

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Парламент Австрії одноголосно позбавив недоторканності колишнього канцлера Себастьяна Курца.

Про це повідомляє Der Standard.

Позбавлення імунітету дозволить розслідуванню проти Курца та його Австрійської народної партії (ÖVP) швидше просуватися вперед. Сам ексканцлер заявив, що продовжить співпрацювати зі слідством і не заважатиме, зазначивши, що всі звинувачення він відкидає.

Щодо Курца йде розслідування про можливу корупцію та маніпуляцію громадською думкою за рахунок платників податків.