«Нас годували обіцянками». МОЗ розірвав контракт на постачання вакцини Novavax, яку обіцяли ще влітку
- Автори:
- Костя Андрейковець, Марія Жартовська
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Міністерство охорони здоров'я України
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розірвав контракт на поставку 10 мільйонів доз вакцин Novavax від коронавірусу, які обіцяли доставити ще влітку.
Про це міністр розповів у коментарі «Бабелю».
«Вона не надійде, бо я розірвав контракт. Попереднім міністром охорони здоровʼя [Максимом Степановим] у нас було законтрактовано 2 мільйони доз вакцини Covishield [виробляється за ліцензією AstraZeneca], з яких за контрактом привезли лише 500 тисяч, і 10 мільйонів доз Novavax, які мали надходити починаючи з серпня. Ні Covishield, ні Novavax у серпні до України не приїхали, а далі вони нас годували обіцянками», — розповів Ляшко.
Міністр зазначив, що через відсутність поставок відомству довелося шукати інші варіанти.
«У червні-липні я мав величезну кількість селекторних нарад безпосередньо з виробником [Serum Institute], міністерством охорони здоровʼя Індії. Ми писали премʼєру Індії, а вони нас годували «сніданками», що привезуть, зачекайте... Але ми знайшли альтернативу», — сказав Ляшко.
Під альтернативою Ляшко мав на увазі вакцини, які вже прибули в Україну.
- Міністр Ляшко говорив, що має намір розірвати контракт з індійським виробником вакцин Serum Institute, який мав поставити 1,5 мільйона доз Covishield і 10 мільйонів доз Novavax ще наприкінці серпня. Тоді він казав, що після розірвання контракту сплачені гроші будуть повернуті.
- 1 листопада Індонезія стала першою країною світу, яка дозволила використовувати вакцину Novavax.
- 18 листопада американський фармконцерн Novavax подав заявку на реєстрацію в Європейському Союзі своєї вакцини Nuvaxovid. Очікується, що завдяки прискореній процедурі перевірки питання про допуск цього препарату на європейський ринок буде вирішено протягом кількох тижнів.