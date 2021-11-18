«Нас годували обіцянками». МОЗ розірвав контракт на постачання вакцини Novavax, яку обіцяли ще влітку

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Міністерство охорони здоров'я України

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розірвав контракт на поставку 10 мільйонів доз вакцин Novavax від коронавірусу, які обіцяли доставити ще влітку.

Про це міністр розповів у коментарі «Бабелю».

«Вона не надійде, бо я розірвав контракт. Попереднім міністром охорони здоровʼя [Максимом Степановим] у нас було законтрактовано 2 мільйони доз вакцини Covishield [виробляється за ліцензією AstraZeneca], з яких за контрактом привезли лише 500 тисяч, і 10 мільйонів доз Novavax, які мали надходити починаючи з серпня. Ні Covishield, ні Novavax у серпні до України не приїхали, а далі вони нас годували обіцянками», — розповів Ляшко.

Міністр зазначив, що через відсутність поставок відомству довелося шукати інші варіанти.

«У червні-липні я мав величезну кількість селекторних нарад безпосередньо з виробником [Serum Institute], міністерством охорони здоровʼя Індії. Ми писали премʼєру Індії, а вони нас годували «сніданками», що привезуть, зачекайте... Але ми знайшли альтернативу», — сказав Ляшко.

Під альтернативою Ляшко мав на увазі вакцини, які вже прибули в Україну.