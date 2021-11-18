Суд обрав нардепу Гео Леросу запобіжний захід у справі про середній палець президенту
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Печерський районний суд Києва 18 листопада відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса у справі про середній палець президенту Володимиру Зеленському (хуліганство). Його відпустили під особисте зобовʼязання.
Він має здати закордонний паспорт до 10 січня 2022 року. Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт на два місяці, проте суддя не задовольнила його прохання.
- 4 листопада 2021 року Гео Лерос під час засідання Верховної Ради з трибуни показав середній палець, імовірно, президенту Володимиру Зеленському. Фракція «Слуга народу» попросила регламентний комітет Ради дати оцінку та винести рішення щодо поведінки Лероса. Комітет рекомендував відсторонити його на 5 засідань.
- Через цей інцидент 11 листопада Державне бюро розслідувань повідомило Леросу про підозру в хуліганстві.