Суд обрав нардепу Гео Леросу запобіжний захід у справі про середній палець президенту

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Печерський районний суд Києва 18 листопада відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса у справі про середній палець президенту Володимиру Зеленському (хуліганство). Його відпустили під особисте зобовʼязання.

Він має здати закордонний паспорт до 10 січня 2022 року. Прокурор просив відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт на два місяці, проте суддя не задовольнила його прохання.