В Ізраїлі викрили іранського шпигуна. Він влаштувався прибиральником у будинок міністра оборони
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Israel Defense Forces / Flickr
В Ізраїлі затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Ірану. Він працював прибиральником у будинку міністра оборони країни Бені Ганца.
Про це пише Reuters.
Спецслужби Ізраїлю виявили, що один із хатніх робітників міністра оборони був іранським шпигуном. Чоловік працював прибиральником та виконував інші доручення по господарству.
За даними слідства, він листувався у соцмережах із підозрілими особами, надсилав їм фото будинку міністра оборони, а також обіцяв встановити спеціальну шпигунську програму на комп’ютер Ганца.
Наразі чоловікові висунули звинувачення у шпигунстві. Водночас його захисники запевняють, що той не мав намірів зашкодити державі, а робив це винятково через «поганий фінансовий стан».
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