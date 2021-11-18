Шахраї розробили схему виманювання грошей під приводом виплат за вакцинацію. Як уберегтись

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ПриватБанк попереджає українців про появу нової схеми масового фішингу особистих даних під приводом державних виплат за вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомив прессекретар фінустанови Олег Серга у Facebook.

За даними фахівців банку, клієнтам через різноманітні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту) надсилають повідомлення про доступні виплати за вакцинацію. Далі шахраї пропонують перейти по посиланню на фальшиву сторінку сайту та заповнити особисті дані та реквізити банківських карток.

ПриватБанк закликає клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на такі листи про грошові компенсації чи виплати.

Також у жодному разі не можна вводити особисті дані чи дані платіжних карток, якщо ви не впевнені у достовірності сайту.