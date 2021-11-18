Антикоронавірусний препарат від AstraZeneca показав ефективність у 88% та захист від хвороби на півроку

Новини

John Twohig / Flickr

Препарат від AstraZeneca продемонстрував ефективність у 88% під час лікування коронавірусу. Також розробники зазначають, що після лікування хворі отримують захист щонайменше на півроку.

Про це пише пресслужба компанії.

Препарат наразі не має назви, а лише відомий під кодом AZD7442. Він є так званим «коктейлем антитіл» — сумішшю двох моноклональних антитіл «тіксагевімаб» та «цілгавімаб». Видобувають їх з клітин одужалих від коронавірусу пацієнтів.

Згідно з даними досліджень, препарат на 88% захищає від тяжкої форми коронавірусу або смерті, якщо почати його вживати протягом трьох днів після появи перших симптомів.

До того ж, у людей протягом шести місяців після лікування знижувався ризик симптоматичної коронавірусної інфекції на 83%.