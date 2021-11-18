«Податковий» законопроєкт утретє зняли з розгляду. Про це попросили «слуги народу»

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Гонтар Володимир / УНІАН

Верховна Рада 314 голосами зняла з розгляду порядку денного «податковий» законопроєкт 5600, норми якого мають найсильніше вдарити по бізнесу Ріната Ахметова та інших олігархів. Пропозицію на голосування поставив заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець.

Фракція попросила зняти законопроєкт з розгляду, бо «слугам» потрібен додатковий час для консультацій.

«За 314, рішення ухвалено. Прекрасно», — зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Це вже третій раз, коли документ 5600 зняли з розгляду. Напередодні перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко обіцяв, що Верховна Рада цього четверга, 18 листопада, одним із перших у порядку денному розглядатиме так званий «антиахметовський» законопроєкт 5600, але цього не сталося.

Законопроєкт № 5600 збільшує ставки акцизного податку на алкогольні напої та екологічного податку в 5%. Окрім того, запроваджується оподаткування автомобілів середнього класу. Це автомобілі не старше пʼяти років, середня ринкова вартість яких становить 1,3 мільйона гривень. Ставка податку в розрахунку на рік — 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль. Також законопроєкт скасовує пільгу для підприємств на сплату податку на землю та дозволяє повертати податок на додану вартість з експорту товарів лише після зарахування виручки на банківський рахунок компанії.