За добу від коронавірусу в Україні померли понад 750 людей

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Протягом доби 17 листопада від коронавірусу в Україні померли 752 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За добу зафіксували 20 591 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (зокрема захворіли 1 478 дітей та 377 медпрацівників). До лікарень потрапили 3 907 хворих, одужали 19 633 пацієнтів.

За час пандемії в Україні коронавірусом заразилися 3 284 008 людей. Ускладнення призвели до смерті 79 506 хворих. Здолати недугу вдалося 2 704 217 жителям країни.

Також за добу 17 листопада 297 832 людини вакцинувалися проти коронавірусу. Одну дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані — 189 078. Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 554 335 людей, з них 12 554 333 людини отримали одну дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози 9 257 319 людей.

В МОЗ нагадали, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.