Підтверджень історій про «зливи» немає. У Зеленського відреагували на розслідування Bellingcat про спецоперацію против «вагнерівців»

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Бабелю» прокоментував публікацію розслідувачів Bellingcat про спецоперацію із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера».

За його словами, Bellingcat не підтвердили інформацію про «злив» спецоперації вищим керівництвом країни, і, що важливо, на думку Подоляка, розслідування Bellingcat перегукується із проміжним звітом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, який було представлено 15 листопада.

«Публікація Bellingcat не містить жодних підтверджень історій про якісь «зливи», про які стільки говорили. А все, що стосується ролі тих чи інших посадових осіб ОПУ, базується лише на бездоказових словах певних відставників. Ще раз: на словах [...]. Після публікації Bellingcat і після роботи ТСК парламенту вже набагато краще видно, що кілька фактів, взятих з реальності, за півтора року в Україні та багато в чому через дезінформаційну активність Росії були роздуті до масштабів гігантської детективної історії, в якій дуже важко відокремити те, що було насправді, від того, що намагалися навʼязати суспільству. Публікація Bellingcat у цьому плані дозволяє зробити висновки та нівелювати міфи», — заявив Подоляк.

Також він зазначив, що у Bellingcat був правильний підхід до оцінки інформації. Насамперед, на думку Подоляка, розслідування «підтвердило те, що в оперативних заходах щодо російських найманців не брали участі іноземні розвідки».

«Росія вклалася дуже суттєво у поширення дезінформації про те, що нашими розвідниками нібито керують спецслужби США та Британії [...]. Спростовано розповіді про нібито залучення спецслужб інших країн — Туреччини, Ізраїлю», — сказав Подоляк.