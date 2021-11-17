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Wikipedia / Kiyanka

Антимонопольний комітет тимчасово призупинив приватизацію заводу «Більшовик» у Києві. Там також розслідують ймовірну змову учасників аукціону.

Про це пише пресслужба АМКУ.

«АМКУ розглядав заяву про надання ТОВ «Дженерал Комерс» дозволу на придбання акцій, що забезпечить перевищення 50 % голосів у вищому органі управління АТ «ПКМЗ». Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання», — йдеться у повідомленні.

АМКУ не вказує, яким саме вимогам не відповідає заява від компанії. Там зазначили, що через цю невідповідність заяву залишили без розгляду, однак компанія має право повторно надіслати заявку.