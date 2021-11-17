Антимонопольний комітет тимчасово призупинив приватизацію заводу «Більшовик»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Wikipedia / Kiyanka
Антимонопольний комітет тимчасово призупинив приватизацію заводу «Більшовик» у Києві. Там також розслідують ймовірну змову учасників аукціону.
Про це пише пресслужба АМКУ.
«АМКУ розглядав заяву про надання ТОВ «Дженерал Комерс» дозволу на придбання акцій, що забезпечить перевищення 50 % голосів у вищому органі управління АТ «ПКМЗ». Комітет встановив, що ця заява не відповідає вимогам Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу АМКУ на концентрацію суб’єктів господарювання», — йдеться у повідомленні.
АМКУ не вказує, яким саме вимогам не відповідає заява від компанії. Там зазначили, що через цю невідповідність заяву залишили без розгляду, однак компанія має право повторно надіслати заявку.
- 27 жовтня на аукціоні Фонду державного майна продали «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») у рамках великої приватизації. Стартова ціна торгів — 1,39 мільярда гривень. Кожен учасник міг підвищувати ціну на 20 мільйонів. Зрештою завод продали за 1,429 млрд гривень ТОВ «Дженерал Комерс».
- ТОВ «Дженерал Комерс» повʼязане з холдингом UFuture, який належить бізнесмену Василю Хмельницькому. Нові власники обіцяють на місці заводу в Києві інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями, а також нові робочі місця.