Кембриджський словник назвав словом 2021 року «наполегливість»

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Кембриджський словник назвав словом року perseverance (наполегливість).

Про це повідомляється у блозі авторів словника.

«Користувачі в усьому світі шукали його понад 243 тисячі разів у 2021 році; 30 487 цих пошуків були між 18 лютого і 24 лютого — коли NASA Perseverance Rover прибув на Марс», — йдеться в повідомленні.

За словами творців словника, люди читали або чули назву марсохода в новинах і після цього приходили на сторінку Кембриджського словника, щоб дізнатися, що вона означає.

Згідно з Кембриджським словником, слово perseverance означає «постійне прагнення до того, щоб чогось досягти або щось зробити, навіть в умовах труднощів або значних витрат часу».