Проти реперів Тревіса Скотта, Дрейка, Apple та організаторів фестивалю Astroworld подали позов на $750 мільйонів через смертельну тисняву

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Понад 125 людей, включно з родичами одного із загиблих на фестивалі Astroworld (штат Техас) у тисняві, подали колективний позов проти реперів Тревіса Скотта і Дрейка, компаній Apple, Live Nation та інших організаторів фестивалю.

Як пишуть TMZ та Insider, позивачі вимагають компенсацію у $750 мільйонів.

Це перший колективний позов через трагедію, у якій загинули 9 людей та понад 300 постраждали.

Тревіса Скотта й організаторів звинувачують у недбалості. Реперам доведеться відповідати на позов, оскільки вони продовжили виступати, нібито вже знаючи про трагедію, а Apple Music — за ведення прямої трансляції. Усіх організаторів звинувачують у відсутності безпеки на заході. Також у позові вказане агентство з добору медичних кадрів ParaDocs.