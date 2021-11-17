Списки Кабміну та спеціальна банківська картка. Нардеп Железняк розповів, як виплачуватимуть «тисячу Зеленського»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів створить спеціальний перелік підприємств, які братимуть участь у реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського виплачувати по одній тисячі гривень повністю вакцинованим від коронавірусу українцям.

Про це в Telegram написав нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За його словами, уряд сформує перелік підприємств за класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), до якого увійдуть авіакомпанії, «Укрзалізниця», кінотеатри, театри, концертні майданчики, музеї, спорткомплекси, спортивні клуби, фітнес-центри.

Після цього підприємства, діяльність яких підпадає під обрані категорії КВЕД, перевірять на критерії відповідності.

«Далі банки через POS-термінал якимось чудовим чином повинні сортувати оплату підприємствам послуг саме за цією програмою», — написав нардеп.

Одночасно, за його словами, громадяни в «Дії» проходитимуть верифікацію та отримуватимуть спеціальну банківську картку. Кабмін перераховуватиме на цю картку гроші обіцяну Зеленським 1 000 гривень. Громадяни матимуть 4 місяці, аби витратити ці кошти.

Железняк додав, що програма триватиме з 19 грудня й до кінця 2022 року. Для підприємств-учасників програми буде обовʼязковий критерій — на ньому мають працювати не менше 5 співробітників, а також має бути здійснена оплата єдиного соціального внеску протягом II—III кварталів 2021 року. На реалізацію програми у 2021 році передбачено 3 мільярди гривень.