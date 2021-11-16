Суд відхилив позов екологів щодо «Північного потоку — 2». Раніше вони домоглися припинення будівництва
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nord Stream 2
Вищий адміністративний суд Грайфсвальду відхилив позов проти російського газопроводу «Північний потік — 2» екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH), яка на початку 2021 року домоглася тимчасового призупинення будівництва.
DUH зазначила у Twitter, що використовуватиме всі юридичні засоби для зупинки газопроводу.
Як передає Інтерфакс, суд під час усних слухань вирішив, що скарга «частково не обґрунтована».
DUH заявляла, що «Північний потік — 2» несе загрозу морській флорі та фауні, створює небезпеку викидів метану та не відповідає кліматичним цілям Німеччини. Суд заявив, що газопровід вже пройшов перевірку на технічну відповідність заходам безпеки.
- DUH подала позов до суду Грайфсвальду з вимогою переглянути дозвіл на експлуатацію газопроводу влітку 2021 року. Екологи оскаржували рішення Управління гірничого нагляду Штральзунда, яке відхилило заявку екологів.
- Позов проти «Північного потоку — 2» подавав і Союз охорони природи (Naturschutzbund Deutschland), через що у травні на кілька тижнів призупинили будівництво.
- 16 листопада Федеральне агентство мереж Німеччини призупинило сертифікацію газопроводу.