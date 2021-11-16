Суд відхилив позов екологів щодо «Північного потоку — 2». Раніше вони домоглися припинення будівництва

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Nord Stream 2

Вищий адміністративний суд Грайфсвальду відхилив позов проти російського газопроводу «Північний потік — 2» екологічної організації Deutsche Umwelthilfe (DUH), яка на початку 2021 року домоглася тимчасового призупинення будівництва.

DUH зазначила у Twitter, що використовуватиме всі юридичні засоби для зупинки газопроводу.

Як передає Інтерфакс, суд під час усних слухань вирішив, що скарга «частково не обґрунтована».

DUH заявляла, що «Північний потік — 2» несе загрозу морській флорі та фауні, створює небезпеку викидів метану та не відповідає кліматичним цілям Німеччини. Суд заявив, що газопровід вже пройшов перевірку на технічну відповідність заходам безпеки.