У Telegram запустили бот, який показує кількість COVID-вакцин у найближчому пункті щеплення

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VCU Capital News Service / Flickr

За допомогою чат-боту ДП «Медзакупівлі» у Telegram українці можуть перевірити, скільки доз вакцини та якого саме препарату є у найближчому до них пункті щеплення.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Використовуючи геолокацію телефону користувача, бот допоможе знайти найближчі пункти вакцинації, а також покаже кількість наявних в цьому пункті вакцин та їх вид.

Інформація оновлюється щодня на основі звітів, які пункти щеплення подають в інформаційну систему MedData.

Посилання на чат-бот — тут.