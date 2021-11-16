У Дніпрі через пожежу у приватному будинку для осіб похилого віку загинули 5 людей
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / ДСНС України
У Дніпрі внаслідок пожежі у приватному будинку для осіб похилого віку загинули пʼятеро людей.
Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Усі загиблі — жінки віком від 75 до 89 років. В одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання електропроводки. На думку правоохоронців, жінки могли отруїтися чадним газом.
Поліція затримала адміністратора закладу. Розслідування ведеться за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу. Санкція статті — до 8 років позбавлення волі.
- 21 січня цього року в Харкові у двоповерховій житловій будівлі, переобладнаній на будинок для літніх людей, сталася пожежа. На місці виявили 15 трупів, ще п’ятьох людей госпіталізували. Кабмін створив урядову комісію за дорученням президента. Генпрокуратура розглядає три версії: підпал (занесення стороннього вогню), необережне поводження з електроприладами та вогнем у побуті, а також замикання електромережі.
- Поліція зʼясувала, що заклад працював без дозвільних документів. Суд арештував усіх чотирьох підозрюваних: власника будівлі Славіка Акопяна, орендаря та фактичного організатора будинку для літніх людей В’ячеслава Кравченка, його дружину Ольгу, яка керувала закладом, й адміністратора Ігоря Мирончука.