З наступного тижня перші області почнуть виходити з «червоної» зони

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

З наступного тижня деякі області можуть вийти з «червоної» зони карантину, якщо у них стабілізується ситуація з рівнем госпіталізації.

Про це а брифінгу 16 листопада повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«Є низка областей, де знизився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем», — зазначив очільник МОЗ.

Міністр не уточнив, які області першими можуть вийти з жорстокого карантину, але напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що послабити обмеження найближчим часом можуть у Херсонській та Луганській областях.

Зазаначимо, що зараз 18 областей та місто Київ перебувають у «червоній» зоні карантину. «Жовтими» залишаються дві області — Кіровоградська і Тернопільська.

Також Ляшко пояснив, що смертність від COVID може продовжувати зростати протягом двох тижнів навіть після стабілізації ситуації з новими випадками заражень.Тож міністр наголосив, що необхідно вакцинуватися швидшими темпами та закликав церкви відкривати у себе пункти щеплення.

Таку ініціативу вже підтримала Українська рада церков і релігійних організацій. Розмістити у своїх храмах пункти вакцинації погодилися:

Українська греко-католицька церква;

Православна церква України (ПЦУ);

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);

Церква адвентистів сьомого дня.

Нові пункти вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді та Чернівцях.

У Києві пункт вакцинації відкрився у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви за адресою вул. Микільсько-Слобідська, 5.