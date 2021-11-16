В Європі та Азії зафіксували спалах пташиного грипу

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Протягом останніх днів Всесвітня організація охорони здоров’я тварин повідомила про декілька осередків спалаху важкого штаму пташиного грипу в Європі та Азії.

Про це повідомляє агенція Reuters та видання The Guardian.

У Норвегії спалах пташиного грипу H5N1 зафіксували в районі Рогаланда на птахофабриці, де налічується сім тисяч птахів. Через це уряд Бельгії встановив у країні стан підвищеного ризику поширення пташиного грипу, наказавши з понеділка тримати домашню птицю в закритих приміщеннях.

На початку місяця у Великій Британії запровадили режим попередження пташиного грипу, а власників птахоферм закликали звертатися до ветеринарів, щоб перевіряти птахів при виялені мінімальних загроз.

Водночас у Південній Кореї спалах хвороби стався на фермі, де налічується близько 770 тисяч голів свійської птиці. Усіх тварин вбили, щоб припинити поширення хвороби. Спалах штаму H5N8 зафіксували й на птахофабриці у Японії.

Тим часом у Китаї вже повідомили про 21 випадок зараження людей пташиним грипом штаму H5N6.

Пташиний грип — це інфекційна хвороба птахів, спричинена різними штамами вірусу грипу. Інфекція може призводити до появи у птахів широкого спектру симптомів (дискоординація рухів, відсутність реакції на зовнішні подразники і пригнічений стан, набрякання і почорніння гребеня, набряклість голови та шиї). Хвороба може мати як безсимптомний перебіг, так і спричинити швидку смерть. ВООЗ зазначає, що зазвичай віруси пташиного грипу не інфікують людей. Однак є випадки, коли деякі високопатогенні штами спричинюють важку респіраторну хворобу у людей. У більшості випадків інфіковані люди мали тісні контакти з інфікованими домашніми птахами або предметами, забрудненими їх послідом.