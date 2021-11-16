Rolling Stone: Мерлін Менсон замикав жінок у звуконепроникній кімнаті для психологічних тортур

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Sean Molin / Flickr

Американського музиканта Мерліна Менсона звинуватили в тому, що він замикав жінок у звуконепроникній кімнаті зі скла для психологічних тортур.

Про це йдеться у розслідуванні журналу The Rolling Stone.

Кімната розташовувалася у квартирі музиканта у Західному Голлівуді. Тісну скляну огорожу в кутку кімнати зробив колишній орендар. Він використовував кімнату як студію звукозапису.

За даними видання, кілька жінок, які зустрічалися з Менсоном протягом багатьох років, сказали, що він використав це місце як «камеру одиночного увʼязнення для психологічних тортур». Вони стверджують, що Менсон навіть не намагався приховувати існування цієї кімнати та регулярно розповідав про неї своїм друзям.

Ті, хто нібито був замкнений усередині, розповіли, що музикант залишав їх там на кілька годин без доступу до їжі та води. Таким чином, за словами жінок, Менсон «карав» їх за найменші провини.