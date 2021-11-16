У США проти материнської компанії Facebook й Instagram подали позов на $100 мільярдів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Stock Catalog / Flickr
У США проти компанії Meta, якій належать соціальні мережі Facebook й Instagram, подали позов на $100 мільярдів через алгоритми її роботи стосовно дітей.
Про це пише The Wall Street Journal.
Позов подала прокуратура штату Огайо від імені від імені інвесторів компанії та пенсійної системи штату. «Керівництво Facebook стверджувало, що піклується про наших дітей і займається викоріненням онлайн-тролів, але насправді воно заради власної вигоди плодило страждання та роз’єднувало користувачів», — заявив генпрокурор Огайо Дейв Йотс.
У позовній заяві стверджується, що керівництво компанії в період з 29 квітня по 21 жовтня поточного року порушило федеральне законодавство, заради вигоди вводячи суспільство в оману щодо того, які негативні ефекти можуть мати її продукти на неповнолітніх. Позивачі, крім відшкодування збитків, вимагають від керівництва Meta вжити заходів, щоб знову не вводити в оману власних інвесторів.
- У жовтні сімнадцять американських та ще низка європейських видань почали масово публікувати внутрішні документи тоді ще компанії Facebook, які їм надала колишня співробітниця Френсіс Хауген.
- Після звільнення з компанії вона забрала тисячі внутрішніх документів, які свідчать, що Facebook роками нехтувала безпекою користувачів заради отримання прибутків. Раніше Френсіс свідчила у Конгресі США, де заявила, що компанія знала про шкідливий вплив Facebook та Instagram на дітей, але приховувала це від суспільства та інвесторів.
- Перед цим стало відомо, що Facebook призупинила розробку проєкту Instagram Kids — соцмережі для дітей віком до 13 років.