США звинуватили Росію у безрозсудному випробуванні протисупутникової зброї, що створило загрозу МКС

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Державний департамент США звинуватив Росію у безрозсудному випробуванні протисупутникової зброї, що створило загрозу для астронавтів Міжнародної космічної станції. США та союзники проопрацюють відповідь на дії РФ.

Про це під час брифінгу заявив речник відомства Нед Прайс.

Прайс зазначив, що випробування збільшило ризики для всієї космічної діяльності. Заяви РФ щодо протидії мілітаризації космосу він назвав лицемірними.

«Росія безрозсудно провела руйнівне випробування протисупутникової зброї проти одного зі своїх супутників. У результаті зʼявилося понад 1,5 тисячі уламків, які перебувають під наглядом, і сотні тисяч фрагментів дрібнішого космічного сміття, що загрожує тепер інтересам усіх країн», — сказав Прайс.

Він додав, що світові потрібні дієві загальні норми для освоєння навколоземного простору.

Що сталося?

Напередодні низка ЗМІ повідомили, що минулих вихідних (13—14 листопада) Космічні сили Росії випробували протисупутникову зброю і знищили свій радянський апарат «Космос-1408», що знаходився на орбіті заввишки 450-500 кілометрів. Результатом цього стала поява понад 1 500 уламків та сотень тисяч дрібних фрагментів.

Космічному командуванню США довелося відстежувати території розльоту уламків та передавати інформацію всім космічним державам.

Через сміття американським астронавтам та російським космонавтам Міжнародній космічній станції було наказано вдягнути скафандри та сховатися в капсулах кораблів «Союз МС-19» та Crew Dragon-3 для підготовки до можливого удару. У Роскосмосі пізніше повідомили, що уламки пролетіли повз орбітальної станції.

Російські військові і Кремль випробування замовчують.

За даними експерта з космічної безпеки з Secure World Foundation, уламки пролітатимуть повз МКС ще кілька десятків разів. Моделювання, проведене компанією NORSS, показує траєкторію уламків.

За попередніми даними, Росія провела пуск ракети земля-космос «Нудоль» (PL-19 Nudol) із космодрому Плесецьк.